Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Narman'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Narman'ı ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Narman\'ı ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kesişim noktasında yer alan Narman ilçesini ziyaret etti. Vali Çiftçi, Narman Kaymakamlığı, Belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ayrıca, Narman Peri Bacaları, Yerel Ürünler Üretim Tesisi ve Narman Şehitler Barajı'nı da gezen Vali Çiftçi, ilçeden ayrıldı.

25.05.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ilçe ziyaretleri kapsamında, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kesişim noktasında yer alan, halk ozanları ve peri bacalarıyla ünlü Narman'ı ziyaret etti.

İlk olarak Narman Kaymakamlığına ziyaret gerçekleştiren Vali Çiftçi'yi burada Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu, öğrenciler ve ilçe kurum yöneticileri karşıladı. İlçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, ardından Narman Belediyesine geçti. Belediye ziyareti sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, cuma namazı çıkışı vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti.

Narman Peri Bacalarını gezen Vali Çiftçi Narman Belediyesi Yerel Ürünler Üretim Tesisi ile inşaatı devam eden Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı. Vali Çiftçi'nin Narman ziyaretine; Narman Belediye Başkan Vekili Çetin Akın, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Alb. Serkan Akbaba, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Codur katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Narman'ı ziyaret etti - Son Dakika

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