Vali Çiftçi, Oltu\'daki Süt Ürünleri Fabrikasını Ziyaret Etti

07.08.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Koçhan Süt Ürünleri Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi ve yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde süt üretimi yapan işletmeyi ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Koçhan Süt Ürünleri Fabrikası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi'ye ziyaretinde Vali Yardımcısı Ahmet Öztürk Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt,Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca, OSB üyeleri ve protokol mensupları da eşlik etti.

Koçhan Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Koç, heyeti karşılarken, fabrika hakkında detaylı bilgiler verdi. Üretim hattı boyunca gerçekleşen incelemelerde üretim aşamaları tek tek gösterilerek, süreçle ilgili teknik bilgiler paylaşıldı. Fabrika gezisinin ardından taze üretilen kaşar peynirinden misafirlere ikramda bulunuldu. Vali Mustafa Çiftçi, tesisin üretim kapasitesi, hijyen standartları ve modern teknoloji kullanımı açısından bölgeye örnek bir yatırım olduğunu belirtti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, yerli üretimin önemine vurgu yaparak, "Koçhan Süt Ürünleri gibi tesisler hem istihdama hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Gıda sektöründe yerli ve kaliteli üretimi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

