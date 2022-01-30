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Vali Çuhadar, köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çuhadar, köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti

30.01.2022 17:13
Vali Çuhadar, köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan ve daha sonra askeri helikopterle hastaneye kaldırılan küçük çocuğu ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan ve daha sonra askeri helikopterle hastaneye kaldırılan küçük çocuğu ziyaret etti.

Önceki gece Gerger ilçesine bağlı Onevler Köyü Kozağaç mezrasında sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yollarından dolayı askeri helikopterle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ayhan Altuntaş'ı Vali Mahmut Çuhadar, hastanede ziyaret etti.

Vali Çuhadar, 8 yaşındaki Altuntaş'ın sağlık durumu hakkında bilgilere alarak küçük çocuğa ve Altuntaş ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Çuhadar, tedavi altındaki çocuğa çeşitli hediyelerde vermeyi ihmal etmedi. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar, köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti
Vali Çuhadar, köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti

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Mahmut Çuhadar, Araştırma, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çuhadar, köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti - Son Dakika


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