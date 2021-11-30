Vali Cüneyt Epcim göçmenlerin sorunlarını dinledi - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta geçici koruma altında bulunan göçmenlerle bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen buluşmada göçmenlerin talep ve sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Burada Bayburt Valiliği olarak göçmenlerin sorunlarına ilişkin takipte olduklarını belirten Vali Cüneyt Epcim, İl Göç İdaresi ile bu konuda sürekli iletişim halinde olduklarını bildirdi. Süreç dışında göçmenlerin doğrudan talep ve sorunlarını bire bir görüşmek amacıyla bir araya gelmenin faydalı olacağını kaydeden Vali Epcim, "Ülkemiz dünyanın merhamet adası olarak görülmekte. Siz de bu durumun yakın şahitlerisiniz. İnsani ve irfani olarak her zaman göçmenlerimize yardımcı olmaya çalışan bir yapıda devlet felsefemiz var. Toplumumuzun da kültürü insana yardımcı olma ve insana saygı duyma üzerine kuruludur. Özellikle Orta Asya'dan getirdiğimiz Anadolu irfanı bize şunu söyler: insana saygı duyalım, onu en önemli noktaya koyalım, insanı yaşatalım ki, devlet yaşasın. Bu manada göçmenlerimizin ülkemizde, şehrimizde huzurlu olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Bu noktada toplumun da konuya özel bir hassasiyetle yaklaştığına değinen Vali Epcim, "Sadece bizler değil, vatandaşlarımız, özellikle de Bayburtlular göçmenlere karşı olabildiğince insani bir tavır sergilemekte. Zor bir dönemden geçmemize rağmen çok büyük bir sevgiyle karşılandığınızı görüyoruz. Bu manada sizler de çok güzel bir şekilde toplumun huzuru noktasında bütün kurallara uyuyorsunuz. İnsanlarla ilişkileriniz oldukça iyi. Bayburtlular sizleri seviyor ve önemsiyor. Kötü muamele görmüş hiçbir göçmenimiz yok. Bunlar önemli noktalardır." ifadelerini kullandı.

Vali Epcim'in konuşması sonrasında ziyarete katılanlar söz alarak Türkiye Cumhuriyeti'ne müteşekkir olduklarını ifade ettiler.

Ziyaret Vali Epcim'in göçmenlerle bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi. - BAYBURT