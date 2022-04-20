Vali Dağlı: "Öğrencilerimiz kendilerini iyi geliştirmeli" - Son Dakika
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Vali Dağlı: "Öğrencilerimiz kendilerini iyi geliştirmeli"

20.04.2022 22:19
Vali Dağlı: "Öğrencilerimiz kendilerini iyi geliştirmeli"

Öğrencilerle iftar yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Öğrencilerimiz okul dönemini çok iyi değerlendirerek kendilerini hem akademik hem de milli ve manevi anlamda iyi geliştirmeli" dedi.

Öğrencilerle iftar yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Öğrencilerimiz okul dönemini çok iyi değerlendirerek kendilerini hem akademik hem de milli ve manevi anlamda iyi geliştirmeli" dedi.

Vali Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, protokol üyeleriyle birlikte, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı okuyan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Gelenek ve göreneklerine bağlı, geçmişten aldığı kültürü yaşayan ve gelecek kuşaklara aktaran bir nesil olarak yetişmek ve yetiştirebilmek için herkesin gayret göstermesi gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, çocuklardan okul dönemini çok iyi değerlendirerek kendilerini hem akademik hem de milli ve manevi anlamda iyi geliştirmelerini istedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Vali Dağlı: Öğrencilerimiz kendilerini iyi geliştirmeli
Vali Dağlı: Öğrencilerimiz kendilerini iyi geliştirmeli

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Zülkif Dağlı, Atakum, Samsun, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Dağlı: 'Öğrencilerimiz kendilerini iyi geliştirmeli' - Son Dakika


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