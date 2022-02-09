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Vali Dr. Kemal Kızılkaya yangında yaralanan çifti ziyaret etti - Son Dakika

Vali Dr. Kemal Kızılkaya yangında yaralanan çifti ziyaret etti

09.02.2022 15:37
Vali Dr. Kemal Kızılkaya yangında yaralanan çifti ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya sabah saatlerinde Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde meydana gelen ev yangınında dumandan etkilenen Necmettin ve Emine Uyar çiftini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya sabah saatlerinde Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde meydana gelen ev yangınında dumandan etkilenen Necmettin ve Emine Uyar çiftini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde Necmettin Uyar'a ait 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangını fark eden köylüler, hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme esnasında ekiplerce evde dumandan etkilenmiş halde bulunan Necmettin Uyar (62) ve eşi Emine Uyar (57) dışarıya çıkarıldı. Yaralı olarak yangında kurtarılan Necmettin ve Emine Uyar çifti ise sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bunun üzerine olay yerine giderek yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ardından Uyar çiftinin tedavi gördüğü Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİLECİK

Vali Dr. Kemal Kızılkaya yangında yaralanan çifti ziyaret etti
Vali Dr. Kemal Kızılkaya yangında yaralanan çifti ziyaret etti
Vali Dr. Kemal Kızılkaya yangında yaralanan çifti ziyaret etti
Vali Dr. Kemal Kızılkaya yangında yaralanan çifti ziyaret etti

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Büyükbelen, Gölpazarı, Bilecik, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Dr. Kemal Kızılkaya yangında yaralanan çifti ziyaret etti - Son Dakika


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