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Vali Dr. Kızılkaya, projeler hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Vali Dr. Kızılkaya, projeler hakkında bilgi aldı

27.01.2022 17:04
Vali Dr. Kızılkaya, projeler hakkında bilgi aldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne yaptığı ziyarette "Tarihi Edebali Havzası Projesi", "Hamsu Vadisi Millet Bahçesi Projesi" hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne yaptığı ziyarette "Tarihi Edebali Havzası Projesi", "Hamsu Vadisi Millet Bahçesi Projesi" hakkında bilgi aldı.

Daha temiz ve yaşanabilir Bilecik için çalışmalarına devam eden İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne Vali Kızılkaya ziyaret gerçekleştirdi. İl Müdürü Mustafa Budak ve birim amirleri tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, müdürlük kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, İl Müdürü Mustafa Budak, çevresel faaliyetlerin yanı sıra düzenli kentleşme, kentsel dönüşüm ve yapı denetimleri noktasında da gerekli çalışmaları yerine getirdiklerini dile getirdi. Görüşmede il müdürlüğünce devam eden yatırımlar, 2021 yılı çalışmaları ve 2022 yılı yapılacak çalışmalarla ilgili projeler kapsamında, proje yapım süreci devam eden "Tarihi Edebali Havzası Projesi", "Hamsu Vadisi Millet Bahçesi Projesi" ve diğer yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dr. Kızılkaya İl Müdürü Budak'a ve çalışan personele teşekkür etmesi üzerine müdürlükten ayrıldı. - BİLECİK

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Mustafa Budak, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Dr. Kızılkaya, projeler hakkında bilgi aldı - Son Dakika


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