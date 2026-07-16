Vali Eldivan, 15 Temmuz Gazilerini Evlerinde Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Eldivan, 15 Temmuz Gazilerini Evlerinde Ziyaret Etti

Vali Eldivan, 15 Temmuz Gazilerini Evlerinde Ziyaret Etti
16.07.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Demirözü ilçesi Yukarı Pınarlı köyünde yaşayan gazi Abdulkadir Çaphan ile Şingah Mahallesi'ndeki gazi Ferhat Cebe'yi evlerinde ziyaret etti. Vali Eldivan, gazilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, 15 Temmuz mücadelesinin unutulmayacağını ve devletin şehit aileleri ile gazilerin her zaman yanında olacağını vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz gazileri Abdulkadir Çaphan ve Ferhat Cebe evlerinde ziyaret edildi.

Vali Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ile birlikte Demirözü ilçesine bağlı Yukarı Pınarlı köyünde ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Çaphan ile Şingah Mahallesi'nde yaşayan Gazi Ferhat Cebe'ye ziyarette bulundu.

Gazilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Eldivan, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin ortaya koyduğu mücadelenin unutulmayacağını belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Vali Eldivan, ziyaretlerde gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği, Mustafa Eldivan, Demokrasi, 15 Temmuz, Demirözü, Eldivan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Eldivan, 15 Temmuz Gazilerini Evlerinde Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:36:23. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Eldivan, 15 Temmuz Gazilerini Evlerinde Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.