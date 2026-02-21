Vali Eldivan\'dan Gazi Ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, 1992 yılında askerlik görevini yaparken Diyarbakır'da Deve Geçidi mevkisine göreve intikal sırasında meydana gelen kaza sonucu gazi olan Nail Fidan ve ailesini ziyaret etti.

Esentepe Mahallesi'ndeki hanelerinde düzenlenen iftar programında konuşan Vali Eldivan, "Bu topraklar için fedakarlık yapan gazilerimiz ve aileleri milletimizin baş tacıdır. Ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Eldivan, iftar vesilesiyle Gazi Nail Fidan ve ailesine teşekkür ederek Ramazan aylarını tebrik etti. - BAYBURT