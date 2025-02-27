Vali Eldivan şehit ailesini ziyaret etti

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzincan'da Bayburtlu şehidin ailesini ziyaret etti.

Vali Mustafa Eldivan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen, Bayburt'un Demirözü ilçesi Gökçedere Beldesi nüfusuna kayıtlı Şehit Salih Ay'ın, Erzincan Kavakyolu Beldesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında şehidin babası Atilla Ay, annesi Medeha Ay ve aile fertleriyle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, Şehit Salih Ay'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. - BAYBURT