Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Şehit Nevzat Kaya'nın annesi Cemafer Kaya'yı evinde ziyaret ederek aile bireyleriyle bir araya geldi.

28 Aralık 1993 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'nın ailesiyle sohbet eden Vali Eldivan, şehidin aziz hatırasını yaşattıklarını ifade etti. Şehit ailelerinin devlet ve millet için her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirten Eldivan, ailelerin her zaman baş tacı olduğunu dile getirdi.

Vali Eldivan, misafirperverlikleri dolayısıyla Kaya ailesine teşekkür ederek aileye sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.