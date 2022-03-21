Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi

21.03.2022 15:27
Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Vali Cüneyt Epcim'le bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Vali Cüneyt Epcim'le bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Vali Epcim, Muhammet Nuri Yıldırım, Burak Dursun ve Ravza Turan isimli öğrencileri Valilik Toplantı Salonu'nda ağırladı. Okul Müdürü Orhan Karakurt ve öğretmenlerden eğitim süreçlerine ilişkin bilgi alan Vali Epcim, öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Öğrenciler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla resim öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları "+1" tablosunu Vali Epcim'e takdim etti. Vali Epcim de bu anlamlı hediyeleri dolayısıyla öğrencilere teşekkür ederek çeşitli hediyelerle karşılık verdi.

Ziyaret down sendromu farkındalığının artırılması noktasında yapılabilecekler ve özel eğitim süreçlerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Orhan Karakurt ile Özel Eğitim Öğretmeni Evrim Kipel ve Yasemin Mıhcı eşlik etti. - BAYBURT

Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi
Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi

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Down Sendromu, Cüneyt Epcim, Bayburt, 21 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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