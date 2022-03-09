Vali Erin ve Eşi Gülhan Erin kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürlüğü ile Eyyübiye Belediyesi işbirliğinde, Şanlıurfa'daki kadınlar onuruna bir restoranda öğlen yemeği verildi.

Şanlıurfa'da yaşayan, Sosyal ve Ekonomik Destek Modelinden yararlandırılan 63 kadının davet edildiği yemek programına, Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Kaya katıldı. Yemeğin ardından Vali Erin ve beraberindekiler kadınlara çiçek ve Eyyübiye Belediyesi'nin hazırladığı paketleri hediye ettiler.

Programa katılan kadınlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erin çifti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ettiler. - ŞANLIURFA