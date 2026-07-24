Protokol eşleri koruyucu aileyi yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Protokol eşleri koruyucu aileyi yalnız bırakmadı

Protokol eşleri koruyucu aileyi yalnız bırakmadı
24.07.2026 03:41  Güncelleme: 03:43
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Erzincan Valisi'nin eşi Emine Aydoğdu ve protokol eşleri, Üzümlü ilçesinde koruyucu aile olan Beşiktaş ailesini ziyaret ederek çocuğa hediyeler verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu ve beraberindeki protokol eşleri, Koruyucu Aile Projesi kapsamında Üzümlü ilçesinde koruyucu aile olan Beşiktaş ailesini ziyaret etti.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç'ın eşi Nur Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un eşi Ürküş Aksun, Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Burcu Tatoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Merve Karakaş ile protokol eşleri katıldı.

Ziyarette koruyucu aile bireyleri ve çocukla bir süre sohbet eden Emine Aydoğdu, ailenin Koruyucu Aile Projesi kapsamında üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Aydoğdu, ziyaretin sonunda koruyucu aile yanında büyüyen çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Koruyucu aile uygulamasının çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında yetişmelerine katkı sunduğu belirtilirken, ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Protokol eşleri koruyucu aileyi yalnız bırakmadı - Son Dakika

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