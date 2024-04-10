Vali, görev başındaki personele bayram ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Vali, görev başındaki personele bayram ziyareti gerçekleştirdi

Vali, görev başındaki personele bayram ziyareti gerçekleştirdi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Garnizon Komutanlığında askeri personelle bir araya gelen Vali Eldivan'a Garnizon Komutanı Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun eşlik etti. Vali Eldivan, askeri personelle sohbet ederek bayramlarını kutladı ve İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek polislerin 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. Ayrı bayram geçiren güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Eldivan, polislerin Ramazan Bayramını da tebrik etti.

10.04.2024 18:46
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Validen görev başındaki personele bayram ziyareti

BAYBURT - Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Garnizon Komutanlığında askeri personelle bir araya gelen Vali Eldivan'a Garnizon Komutanı Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun eşlik etti.

Buranın ardından İl Jandarma Komutanlığı personellerine ziyaret gerçekleştirildi. Askerlerin bayramını kutlayan Vali Eldivan, askeri personelle bir süre sohbet etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Vali Eldivan, Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü kutlayarak, emniyet mensuplarına görevinde başarılar diledi. Ailesinden, eşinden, dostundan ayrı bayram geçiren fedakar güvenlik güçlerine çalışmalarından ötürü teşekkür eden Vali Eldivan, polislerin Ramazan Bayramını da tebrik etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Eldivan, Jandarma, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali, görev başındaki personele bayram ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

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