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Vali Gül, 100'üncü yıl özel sergisini gezdi - Son Dakika

Vali Gül, 100'üncü yıl özel sergisini gezdi

17.12.2021 13:07
Vali Gül, 100'üncü yıl özel sergisini gezdi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Fotoğraflarla Gaziantep Savunması'ndan Kesitler 100. Yıl Özel Sergisini gezdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Fotoğraflarla Gaziantep Savunması'ndan Kesitler 100. Yıl Özel Sergisini gezdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül'e eserlerle ilgili bilgi verdi.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) içerisinde yer alan Sanat Galerisindeki sergi, yoğun ilgiyle karşılandı. Sergiyi, son olarak Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül gezdi. Fotoğraflarla Gaziantep Savunması'ndan Kesitler 100. Yıl Özel Sergisi'ndeki eserler, ağırlıklı olarak Gaziantep Savunması esnasında çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Fotoğraflar; Fransız Genelkurmay Arşivi, İngiliz Harvard Üniversitesi Arşivi, Avustralya Genelkurmay Arşivi ve diğer muhtelif kaynaklar taranarak temin edildi.

Toplam 73 eserlerden oluşan Fotoğraflarla Gaziantep Savunması'ndan Kesitler 100. Yıl Özel Sergisi'nde; İngilizlerle Mücadele Dönemi, Anteplilerin Fransızlarla Harbi, Fransızların Antep Kuşatması, Antep Harbi'nde Ermeniler ile Hariçteki Kolordu Kuvvetler ve Son Faaliyetleri konu başlığında bilgilendirme panoları da yer alıyor.

Sergide, Antep Harbi'nde halkı açlığa mahkum eden Fransız kuşatmasının 8 Aralık 1920'deki halini gösteren askeri plan ile Antep'in muhasaradan kurtulması için Milli Kuvvetlerin 1 Şubat 1921'deki askeri hareketin planlarının orijinalleri ve Türkçeye çevrilmiş halleri de yer alıyor.

Sergide yer alan fotoğraflar kullanılarak panoramik bir fotoğraf elde edildi. Antep Savunması'ndan sonra şehrin tahribatını bütün çıplaklığı ile gösteren panoramik fotoğraf da sergide bulunuyor.

Fotoğraflarla Gaziantep Savunması'ndan Kesitler 100. Yıl Özel Sergisi, 15 Ocak 2022 tarihine kadar gezilebilecek. - GAZİANTEP

Vali Gül, 100'üncü yıl özel sergisini gezdi
Vali Gül, 100'üncü yıl özel sergisini gezdi
Vali Gül, 100'üncü yıl özel sergisini gezdi
Vali Gül, 100'üncü yıl özel sergisini gezdi

Genel Kurmay, Şehitkamil, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Gül, 100'üncü yıl özel sergisini gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Gül, 100'üncü yıl özel sergisini gezdi - Son Dakika
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