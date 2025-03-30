Vali Gül'den Bayrampaşa'daki Polislere Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Vali Gül'den Bayrampaşa'daki Polislere Bayram Ziyareti

Vali Gül\'den Bayrampaşa\'daki Polislere Bayram Ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, polislerle bir araya gelip bayramlarını kutladı, teşekkür etti.

30.03.2025 16:48
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İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerle bayramlaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Çevik Kuvvet personeliyle bir araya gelen Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Yıldız, polis memurları ile bayramlaştı. Vali Gül ve Emniyet Müdürü Yıldız personelle sohbet etti.

"Dirayetinizi, cesaretini ve görevinize bağlılığınızı biliyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim tekrarına kavuştursun. Sizlere teşekkür ediyorum. Genel itibarıyla yaptıklarınız ve gayretlerini biliyoruz. Son izinsiz gösteriler başta olmak üzere verilen görevleri hakkıyla yerine getirdiğinize şahitlik ettik. Sizleri seviyoruz. Dirayetinizi, cesaretini ve görevinize bağlılığınızı biliyoruz. İnşallah görev yaptığınız süre içerisinde hep yanınızda olacağız. Bu organizasyonu yapan müdürümüze ve müdürümüzün mesai arkadaşlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Gül'den Bayrampaşa'daki Polislere Bayram Ziyareti - Son Dakika

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