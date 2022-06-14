Vali Gürel mesajında, "Gece gündüz demeden vatan, millet ve ülkemiz için çalışan şanlı jandarma kuvvetlerimizin 183. yılını kutluyor; bu uğurda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve görevi başındaki tüm jandarma personelimize de hayırlı görevler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Jandarma, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Gürel jandarma teşkilatının kuruluşunu kutladı - Son Dakika

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