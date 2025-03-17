Vali Hacıbektaşoğlu Jandarma ile İftarda Bir Araya Geldi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu'na eşi Güney Hacıbektaşoğlu da eşlik etti. Görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren jandarma personeliyle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında da gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Jandarma teşkilatının kamu düzeninin sağlanmasındaki kritik rolüne vurgu yapan Vali Hacıbektaşoğlu, tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK