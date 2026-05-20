Vali Hacıbektaşoğlu, SGK Heyetini Kabul Etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İhsan Şan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, sosyal güvenlik sisteminin toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Vali Hacıbektaşoğlu, sosyal güvenlik hizmetlerinin vatandaşların yaşamındaki önemine vurgu yaparak kurum çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti. Kurum personeline görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyen Hacıbektaşoğlu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinin önemine değindi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK