Vali Hatipoğlu FHGC\'yi Ziyaret Etti

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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni (FHGC) ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, Başkan Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

FHGC'yi ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, Başkan Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Cemiyet ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Gürtürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elazığ basınının önemine değinen Vali Hatioplu ise cemiyete ve kent genelindeki gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi. - ELAZIĞ