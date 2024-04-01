Vali Hulusi Şahin, Otizm Farkındalık Sergisi Açılışına Katıldı

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Vali Hulusi Şahin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışına katıldı. Vali Şahin, " Otizmli evlatlarımızı topluma kazandırmak görevimizdir" dedi.

Bizim Otizm Vakfı'nca düzenlenen Otizm Farkındalık Sergisi Açılışı'na Vali Hulusi Şahin ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, Bizim Otizm Vakfı Başkanı Perihan Bal, vakıf üyeleri ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Vali Hulusi Şahin, "İlgiye ihtiyaç duyan bireylerimize toplum olarak özel ilgi göstermeliyiz. Otizmli bireyleri topluma kazandırmak ve toplumun otizmi bir eksiklik olarak görmemesi için çalışmak hem kurumlarımızın hem de birer birey olarak hepimizin görevidir" dedi.

Sergideki pamuk iplikten yapılan motiflerin, otizmin sendromlarından biri olan tekrarlama davranışı neticesinde çocukların ipliklere düğüm atmasıyla oluşması katılımcıları etkiledi.

Otizmli çocuklar, yazdıkları şiirleri ve şarkıları içtenlikle okuyarak katılımcılara tebessüm dolu anlar yaşattı.

Sergiyi gezdikten sonra otizmli çocuklar ve aileleriyle fotoğraf çektiren Vali Şahin, sergi anı defterine günün anlam ve önemine dair anı yazısını yazdı. - ANTALYA