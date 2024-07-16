Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına veda ziyaretinde bulundu

Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına veda ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına veda ziyaretinde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aktaş, personellere teşekkür ederek başarılar diledi.

16.07.2024 10:14
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına veda ziyaretinde bulundu.

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanlığı ziyaretçi şeref defterini imzalayan Vali İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman ile bir süre görüşerek sohbet etti. Vali İlhami Aktaş, Çanakkale'nin asayişini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm Jandarma personeline teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi. Vali İlhami Aktaş, ardından İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzaladı.

İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, il de vatandaşların, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için gece gündüz, fedakarca çalışan İl Emniyet personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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