Vali Işık'tan evi hasar gören yaşlı kadına ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, geçtiğimiz gün yaşanan şiddetli rüzgarda evinin çatısı uçarak hasar gören yaşlı kadını Burhan köyünde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Burhan köyü muhtarı Mehmet Daldaban'ın Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğüne yaptığı müracaatın ardından Burhan köyüne giden Vali Işık, şiddetli rüzgarda evinin çatısı uçan Ayşe Yokuş'u evinde ziyaret etti. Ziyarette Ayşe teyze ile bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Işık, imece usulü ile vatandaşımızın evinin çatısını onaran köy halkına emekleri ve katkıları nedeniyle teşekkür etti. Toplumumuzdaki birlik ve beraberlik duygusunun önemine vurgu yapan Işık, köy halkının birlikte hareket ederek çatısının onarımını yaptıkları Ayşe teyzeye destek olmalarının Türk halkının en büyük hasletlerinden birisi olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunun ne kadar üst seviyede olduğunun açık bir kanıtı olduğunu söyledi.

Ziyaretin devamında köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Işık, köyde ikamet eden vatandaşlarla sohbet ederek Muhtar Mehmet Daldaban'dan köyün genel durumu hakkında bilgiler aldı. - KARAMAN