Vali Işın'dan Gençlere Kariyer Tavsiyeleri - Son Dakika
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Vali Işın'dan Gençlere Kariyer Tavsiyeleri

07.06.2026 09:57
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Kütahya Valisi Musa Işın, kariyer sohbetlerinde gençlere başarı için azim ve çalışkanlık önerdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, gençlerle bir araya geldiği Kariyer Sohbetleri Programı'nda eğitim, fırsat eşitliği ve kariyer planlaması üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Kendi yaşam öyküsünden örnekler veren Işın, Türkiye'de eğitim yoluyla herkesin sosyal statüsüne bakılmaksızın başarıya ulaşabileceğini belirterek gençlere azim, çalışkanlık ve kararlılık tavsiyesinde bulundu.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken Vali Işın, devletin her vatandaşına eğitim yoluyla yükselme imkanı sağladığını söyledi. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Işın, vatandaşların sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekler doğrultusunda kamuda ya da özel sektörde üst düzey görevlere gelebileceğini ifade etti.

Toplumun her kesiminden insanların çocuklarının başarıya ulaşma fırsatına sahip olduğunu dile getiren Işın, "İster köylü çocuğu olsun, ister şehirde büyümüş olsun, ister ekonomik durumu iyi bir aileden gelsin ister mütevazı şartlarda yetişmiş olsun; önemli olan kişinin kendisini geliştirmesi, çalışması ve hedeflerine odaklanmasıdır. Türkiye'de herkes sahip olduğu nitelikler doğrultusunda başarılı bir bürokrat, iş insanı veya yönetici olabilir" dedi.

Gençlere umut vermek amacıyla kendi hayat hikayesini de paylaşan Vali Işın, mütevazı bir ailede büyüdüğünü anlattı. Annesinin okuma yazma bilmediğini, babasının ise köyde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş olduğunu belirten Işın, çocukluk yıllarında ailesine destek olmak için hayvan otlattığını söyledi.

Köy hayatının zorlukları içerisinde eğitim hayatını sürdürdüğünü ifade eden Işın, çocukluk döneminde birçok öğrencinin bugün sahip olduğu imkanlara sahip olmadıklarını belirterek, buna rağmen ders çalışmaktan vazgeçmediklerini anlattı. Özellikle matematik derslerine ilgisinin bulunduğunu söyleyen Işın, zaman zaman kırsalda hayvan otlatırken dahi ders çalışmaya devam ettiğini, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen eğitimden kopmadığını kaydetti.

Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Vali Işın, "İnsan samimiyetle çalışır, gayret eder ve hedeflerinden vazgeçmezse mutlaka karşılığını alır. Hiçbir emek boşa gitmez. Ben de köyde başlayan eğitim hayatımın ardından bugün devletin çeşitli kademelerinde görev yapma imkanı buldum. Bu nedenle gençlerimizin kendilerine güvenmelerini ve hayallerinin peşinden gitmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlkokul ve ortaokul eğitimini Elazığ'ın Aşağıkiraz köyünde tamamladığını belirten Işın, daha sonra lise öğrenimine devam ettiğini ve özellikle tarih, coğrafya gibi sosyal bilimlere ilgi duyduğunu anlattı. Matematikte başarılı olduğunu ancak fizik ve kimya derslerine ilgisinin daha sınırlı kaldığını ifade eden Işın, öğrencilik yıllarında kamu yönetimi ve devlet hizmetine yönelik hedefler belirlediğini söyledi.

Dönemin şartlarında üst düzey kamu görevlisi olabilmek için belirli fakültelerden mezun olmanın büyük önem taşıdığını anlatan Işın, gençlere kariyer planlaması yaparken hedeflerini net şekilde belirlemeleri gerektiğini söyledi. Başarıya ulaşmanın yolunun disiplinli çalışmaktan, sürekli öğrenmekten ve kendini geliştirmekten geçtiğini belirten Vali Musa Işın, gençlerin sahip oldukları fırsatları iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Program, gençlere yönelik tavsiyelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Işın'dan Gençlere Kariyer Tavsiyeleri - Son Dakika

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