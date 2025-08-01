Kütahya Valisi Musa Işın, Altıntaş Kaymakamı Ekrem Güdek ile Aslanapa Kaymakamı Eda Sel Güdek'i makamında kabul etti. Veda ziyareti kapsamında gerçekleşen kabulde Vali Işın, görev süreleri boyunca Kütahya'da yürüttükleri başarılı hizmetlerden dolayı iki kaymakamı tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Vali Işın'dan Kaymakamlara Veda Töreni - Son Dakika
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