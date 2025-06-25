Vali Işın Geri Gönderme Merkezi\'ni Denetledi

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Geri Gönderme Merkezi'nde denetimlerde bulundu. Merkezde yürütülen hizmetleri yerinde inceleyen Vali Işın, kurumun işleyişine dair yetkililerden bilgi aldı.

Denetim sırasında Kütahya İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Demir, merkezin mevcut durumu, yürütülen işlemler ve genel faaliyet alanlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Vali Işın'ın denetim ziyaretine İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir de eşlik etti.

Ziyaret sırasında göç yönetiminin insan haklarına duyarlı, etkili ve sürdürülebilir bir anlayışla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Vali Işın, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal süreçlerin sürekli iyileştirilmesi yönünde hassasiyet gösterilmesini istedi. - KÜTAHYA