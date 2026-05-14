Kilis\'te "3. Uluslararası Mercidabık Kongresi"

Kilis'te düzenlenen 3. Uluslararası Mercidabık Kongresi'nde konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Mercidabık Zaferi'nin tarihsel önemine dikkat çekti.

Vali Kalaylı, geçmişten bugüne tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Mercidabık Zaferi'nin farklı yönleriyle ele alındığı kongrenin, tarihi hafızaya ve kültürel birikime önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen kongrenin bugün de aynı heyecan ve coşkuyla devam etmesinin kendilerine mutluluk verdiğini ifade eden Kalaylı, "Mercidabık Zaferi ile Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada farklı millet ve inançların huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet, güven ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir" dedi.

Osmanlı Devleti'nin ardından Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaklaşık bir asırdır kan ve gözyaşının dinmediğini belirten Kalaylı, bu nedenle Mercidabık Zaferi'nin tarihi öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını kaydetti. Kalaylı, özellikle son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Osmanlı döneminde sağlanan huzur, adalet ve istikrarın değerinin daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Kilis'in tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu dile getiren Kalaylı, kentin kadim şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Programa, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun ve diğer protokol üyeleri de katıldı. Öte yandan kongrede Kilis'e özgü yöresel ezgiler de seslendirildi - KİLİS