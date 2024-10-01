Vali Kaya'dan Dünya Yaşlılar Günü Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Kaya'dan Dünya Yaşlılar Günü Ziyareti

Vali Kaya\'dan Dünya Yaşlılar Günü Ziyareti

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, yaşlılarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinledi ve dualarını aldı.

01.10.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yalova'da yaşayan yaşlılarla bir araya geldi.

Vali Kaya, etkinlik çerçevesinde hem kahvaltı programına katıldı hem de asırlık çınarların evlerine konuk oldu. 93 yaşındaki Hafize Tetik, 87 yaşındaki İbrahim Yöney, 83 yaşındaki Gülfiye Durmaz, 74 yaşındaki Şerife Şahin ve 65 yaşındaki Zeki Gökçe'yi evinde ziyaret eden Vali Kaya, onların hayır dualarını alarak istek ve taleplerini dinledi. Vali Kaya'ya Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile SYDV Müdür Vekili Gülhanım Süleymanağaoğlu da eşlik etti.

1 Ekim'de düzenlenen kahvaltı programında ise Vali Kaya şehirde yaşayan asırlık çınarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Günün anlam ve önemine istinaden konuşan Vali Kaya, "Geleneklerimizi sürdürmek sizlerin duası ile mümkün" dedi.

"Sizler bizim en değerli hazinemizsiniz"

Vali Kaya, kahvaltı sırasında yaptığı konuşmada, yaşlıların topluma olan katkılarına değinerek, "Geçmişten günümüze deneyimleriniz ve bilgileriniz bizlere ilham oluyor. Sizlerden aldığımız güç ile nesilden nesile geleneklerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman gerek toplantılarda gerekse birebir ziyaretlerimizde bir araya geliyoruz. Sizlerden aldığımız nasihatler bizim geleceği şekillendirmemizde büyük katkı sağlıyor. Buradan her birinizin ellerinden bir kez daha öpüyor hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Vali Kaya, Yalova'nın farklı mahallelerinde yaşayan yaşlıların evlerini ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında yaşlılarla birebir sohbet etme fırsatı bulan Kaya, onların ihtiyaçlarını dinleyerek, taleplerini not aldı. Ziyaret ettiği evlerden birinde 93 yaşındaki Hafize Tetik ile keyifli anlar paylaşan Vali Kaya, "Sizlerin hayat hikayeleri, bizim için çok değerli. Sizi dinlemek, sizlerle zaman geçirmek bize büyük mutluluk veriyor" dedi. Hafize Tetik de Vali Kaya'ya nazik ziyareti için teşekkür etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hülya Kaya, Politika, yalova, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kaya'dan Dünya Yaşlılar Günü Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:17:53. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Kaya'dan Dünya Yaşlılar Günü Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement