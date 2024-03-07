Vali Kaya: " Yalova'da turizmi birinci sıraya koydum"
YALOVA - Yalova Valisi Hülya Kaya, "Yalova'da turizmin en başta geliştirilmesi, tanıtılması, buranın bir turizm destinasyonu olarak tanınır, bilinir, dünya çapında bir turizm destinasyonu olarak planlanmasını yapılacak işler içinde birinci sıraya koydum" dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde çeşitli kurumların desteğiyle gerçekleştirilen Yalova Turizm Çalıştayı, YTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Vali Hülya Kaya, kentte göreve yaklaşık 6 ay önce başladığını belirterek, "6 aydır aslında hep turizmle yatıyoruz hep turizmle kalkıyoruz. Yalova o kadar güzel bir şehir ki kendisine çekiyor. Bu şehirde vali olarak ne yapabilir diye sorduğumuzda Yalova'da turizmin en başta geliştirilmesi, tanıtılması, buranın bir turizm destinasyonu olarak tanınır, bilinir, dünya çapında bir turizm destinasyonu olarak planlanmasını yapılacak işler içinde birinci sıraya koydum. Dolayısıyla neredeyse enerjimizin tamamını buraya ayırdık. Dolayısıyla buradan bir sonuç almak istiyoruz" dedi.
En son Yalova'da turizm master planının 2009 yılında yapıldığına değinen Kaya, "Devir değişiyor. İnsanların ihtiyaçları değişiyor. Şuan pandemiden sonra karavan turizmi insanların ihtiyaç olarak gördüğü, tercih ettiği artık bir tatil modeli. Bu altyapıyı oluşturduğumuz, bu hizmeti sunduğumuz bir yer yok. Burası ekoturizm açısından inanılmaz güzellikler sunan çok güzel yürüyüş rotaları olan, Mavi Yeşil Yolu'n olduğu insanların geldiğinde ailecek dinlenebileceği, tatil yapabileceği bir yer. Biz buna kulağımızı kapatamayız" ifadesini kullandı.
"Altyapımız yok"
Yalova'nın lokasyon olarak büyük şehirlere yakınlığına değinen Kaya, "Osman Gazi Köprüsü'nden çıkınca insanların çok rahat kavuşabileceği bir yerdeyiz ama bununla ilgili altyapımız maalesef yetersiz. 7 tane yürüyüş rotası belirledi arkadaşlar bizzat ama bununla ilgili altyapı eksikliği var. Bunları sizlerle görüşüp bunları nasıl altyapısını tamamlayabiliriz, sürdürebilir kılabiliriz, tanıtabiliriz bunlarla ilgili konuları da sizlerle konuşmak istiyorum. Bu kadar uzun bir denize kıyısı olan bir ilde bir tane mavi bayraklı plajımız yok. Ben çok merak ettim acaba Marmara kirleniyor, ölüyor diyoruz. Ondan mı acaba diye kafamda böyle sorular vardı. Buranın tahlillerini istedim İl Sağlık Müdürümüzden. Suyun en az 10 noktada Mavi Bayrak'ı karşılayabilecek nitelikte, kalitede, temizlikte olduğunu gördüm" diye konuştu.
Bir yol haritasına ihtiyaçları olduğunu kaydeden Kaya, bunu tüm belediye, kurum, STK ve iş insanlarının katkısıyla yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Çalıştaydan hemen bir sonuç beklemediklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:
"Biz burada çalışma yaptık gelecek sene Yalova turizm destinasyonunda ilk 10'a girecek, yok böyle bir şey. Yol haritasını adım adım izleyeceğiz. Buradan çıkacak sorunları belediyelerimizle, kurumlarımızla paylaşacağız. Onlara görevler vereceğiz ve adım adım bundan sonra takip edeceğiz. Bir yılda ne yapacağız, 2, 3, 5, 10 yılda ne yapacağız, bu şekilde projeksiyonlar hazırlayacağız. İnşallah Yalova'da bir fark oluşturacağız. Çünkü Yalova, kendisi çok güzel."
Çalıştaya il protokolü de katıldı.
Son Dakika › Yerel › Vali Kaya: Yalova'da turizmi birinci sıraya koydum - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?