Vali Kaya: Yalova'da turizmi birinci sıraya koydum - Son Dakika
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Vali Kaya: Yalova'da turizmi birinci sıraya koydum

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Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'da turizmin en başta geliştirilmesini ve tanıtılmasını hedeflediğini belirtti. Yalova Turizm Çalıştayı'nda konuşan Vali Kaya, turizm master planının güncellenmesi gerektiğini ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

07.03.2024 19:49  Güncelleme: 20:17
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Vali Kaya: " Yalova'da turizmi birinci sıraya koydum"

YALOVA - Yalova Valisi Hülya Kaya, "Yalova'da turizmin en başta geliştirilmesi, tanıtılması, buranın bir turizm destinasyonu olarak tanınır, bilinir, dünya çapında bir turizm destinasyonu olarak planlanmasını yapılacak işler içinde birinci sıraya koydum" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde çeşitli kurumların desteğiyle gerçekleştirilen Yalova Turizm Çalıştayı, YTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Vali Hülya Kaya, kentte göreve yaklaşık 6 ay önce başladığını belirterek, "6 aydır aslında hep turizmle yatıyoruz hep turizmle kalkıyoruz. Yalova o kadar güzel bir şehir ki kendisine çekiyor. Bu şehirde vali olarak ne yapabilir diye sorduğumuzda Yalova'da turizmin en başta geliştirilmesi, tanıtılması, buranın bir turizm destinasyonu olarak tanınır, bilinir, dünya çapında bir turizm destinasyonu olarak planlanmasını yapılacak işler içinde birinci sıraya koydum. Dolayısıyla neredeyse enerjimizin tamamını buraya ayırdık. Dolayısıyla buradan bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

En son Yalova'da turizm master planının 2009 yılında yapıldığına değinen Kaya, "Devir değişiyor. İnsanların ihtiyaçları değişiyor. Şuan pandemiden sonra karavan turizmi insanların ihtiyaç olarak gördüğü, tercih ettiği artık bir tatil modeli. Bu altyapıyı oluşturduğumuz, bu hizmeti sunduğumuz bir yer yok. Burası ekoturizm açısından inanılmaz güzellikler sunan çok güzel yürüyüş rotaları olan, Mavi Yeşil Yolu'n olduğu insanların geldiğinde ailecek dinlenebileceği, tatil yapabileceği bir yer. Biz buna kulağımızı kapatamayız" ifadesini kullandı.

"Altyapımız yok"

Yalova'nın lokasyon olarak büyük şehirlere yakınlığına değinen Kaya, "Osman Gazi Köprüsü'nden çıkınca insanların çok rahat kavuşabileceği bir yerdeyiz ama bununla ilgili altyapımız maalesef yetersiz. 7 tane yürüyüş rotası belirledi arkadaşlar bizzat ama bununla ilgili altyapı eksikliği var. Bunları sizlerle görüşüp bunları nasıl altyapısını tamamlayabiliriz, sürdürebilir kılabiliriz, tanıtabiliriz bunlarla ilgili konuları da sizlerle konuşmak istiyorum. Bu kadar uzun bir denize kıyısı olan bir ilde bir tane mavi bayraklı plajımız yok. Ben çok merak ettim acaba Marmara kirleniyor, ölüyor diyoruz. Ondan mı acaba diye kafamda böyle sorular vardı. Buranın tahlillerini istedim İl Sağlık Müdürümüzden. Suyun en az 10 noktada Mavi Bayrak'ı karşılayabilecek nitelikte, kalitede, temizlikte olduğunu gördüm" diye konuştu.

Bir yol haritasına ihtiyaçları olduğunu kaydeden Kaya, bunu tüm belediye, kurum, STK ve iş insanlarının katkısıyla yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Çalıştaydan hemen bir sonuç beklemediklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Biz burada çalışma yaptık gelecek sene Yalova turizm destinasyonunda ilk 10'a girecek, yok böyle bir şey. Yol haritasını adım adım izleyeceğiz. Buradan çıkacak sorunları belediyelerimizle, kurumlarımızla paylaşacağız. Onlara görevler vereceğiz ve adım adım bundan sonra takip edeceğiz. Bir yılda ne yapacağız, 2, 3, 5, 10 yılda ne yapacağız, bu şekilde projeksiyonlar hazırlayacağız. İnşallah Yalova'da bir fark oluşturacağız. Çünkü Yalova, kendisi çok güzel."

Çalıştaya il protokolü de katıldı.

Kaynak: İHA

Yalova, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kaya: Yalova'da turizmi birinci sıraya koydum - Son Dakika

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