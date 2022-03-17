Vali Kızılkaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi

Vali Kızılkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü bağlı Bilecik Şube Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Kurumun faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya, görevli personele çalışmalarında başarılar diledi. Doğada yaşayan sokak hayvanları için gerekli yemleme çalışmalarının daha da artması yönünde talimat veren Vali Kızılkaya, dondurucu soğuklarla vatandaşların sokak hayvanları unutmamalarını söyledi. - BİLECİK