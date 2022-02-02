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Vali Kızılkaya sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı - Son Dakika

Vali Kızılkaya sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı

02.02.2022 10:53
Vali Kızılkaya sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ile bir araya gelerek sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ile bir araya gelerek sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, başkan ve başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Bilecik'te süren sağlık yatırımları ve bu yıl yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantı sonunda Vali Kızılkaya, sağlık müdürlüğü çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Vali Kızılkaya sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı

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İl Sağlık Müdürü, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı - Son Dakika


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