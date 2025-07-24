Vali Koç\'tan Patnos İlçesine Ziyaret

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Patnos ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Gün boyu süren program kapsamında ilçe yöneticileriyle bir araya gelen Vali Koç, kamu hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi alarak devam eden projeleri yerinde değerlendirdi.

Ziyaret programının ilk durağı, kısa süre önce Patnos Kaymakamlığı görevine atanan Burak Dertlioğlu oldu. Vali Koç, Kaymakam Dertlioğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen idari çalışmalar ve kamu hizmetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Dertlioğlu, nazik ziyaretinden dolayı Vali Koç'a teşekkür etti.

Daha sonra Patnos Adalet Sarayı'na geçen Vali Koç, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine başlayan Mustafa Erdem'i makamında ziyaret etti. Yargı hizmetlerinin etkinliği, adaletin hızlı ve şeffaf bir şekilde sağlanması adına yürütülecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Başkan Erdem de destek ve ilgisinden dolayı Vali Koç'a teşekkürlerini sundu.

Vali Koç, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve ilçe protokolüyle birlikte Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ı da makamında ziyaret etti. İlçede devam eden altyapı, üstyapı ve sosyal projelerin değerlendirildiği ziyarette, Başkan Taşkın belediye çalışmaları hakkında Vali Koç'a kapsamlı bilgi verdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Koç, sağlık hizmetlerinin genel durumu, hasta memnuniyeti ve personel ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı. Hastane yönetimiyle yapılan değerlendirmede, planlanan yeni ek hizmet binası için ayrılan alanda da incelemelerde bulunuldu. Vali Koç, modern sağlık hizmetlerinin etkin sunumu için yapılacak her türlü çalışmayı destekleyeceklerini ifade etti.

Programın son durağında ise Vali Koç, yapımı tamamlanan ve kısa süre içinde hizmete girmesi planlanan Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Aynı anda 1.000 kişinin ders çalışabileceği kapasitesi, çocuklara özel alanları ve görme-işitme engelliler için hazırlanan bölümleriyle dikkat çeken kütüphane hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Koç, bu önemli yatırımı yerinde inceledi. Yetkililer, kütüphanenin ilçeye kazandırılmasında verdiği destek dolayısıyla Vali Koç'a teşekkür ettiler.

Vali Koç'un Patnos ziyareti, ilçede devletin kurumlarıyla birlikte yürüttüğü koordineli çalışmalara verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarken, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması adına yapılan işbirliklerine de güç kattı. - AĞRI