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Vali Mahmut Çuhadar'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti

30.11.2021 09:23
Vali Mahmut Çuhadar'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman il merkezinde faaliyet gösteren engelli derneklerin başkan ve temsilcileri ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman il merkezinde faaliyet gösteren engelli derneklerin başkan ve temsilcileri ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

Adıyaman'daki engelli derneklerin başkan ve temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, engelli derneklerin başkan ve temsilcileri ile bir süre sohbet ederek, dernek başkanlarının şahsında tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayıp, toplumda engellilere yönelik hassasiyetin daha da artması temennisinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, "Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalara destek sağlamaya devam edeceğiz. Sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Engelli derneklerin başkan ve temsilcileri ise, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti.

Engelli dernekleri yöneticileri ile üyelerin ziyaretleri, engelli vatandaşların beklentilerinin dile getirilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. - ADIYAMAN

Vali Mahmut Çuhadar'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Mahmut Çuhadar'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Mahmut Çuhadar'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti - Son Dakika
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