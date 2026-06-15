Vali Makas: Jandarma 187 yıldır fedakarca görev yapıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü mesajında "Jandarma teşkilatımız vatanın her köşesinde milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan köklü bir kuruluştur" dedi.

Vali Mehmet Makas Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik tarafından karşılanan Vali Makas, tören mangasını selamladı. Komutanlar ve personelle bir araya gelen Mehmet Makas, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür etti.

Kutlama mesajı yayınladı

Vali Mehmet Makas jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlama mesajı yayınlayarak "Şanlı Jandarma teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu büyük coşkuyla yaşıyoruz. Tarihe adını altın harflerle yazdıran jandarma teşkilatımız, ülkemizin dört bir yanında, vatanımızın her köşesinde, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan köklü bir kuruluş. Asırlardır süregelen kutlu bir emaneti omuzlarında şan ve şerefle taşıyan Kahraman Jandarmamız, yalnızca bir kolluk kuvveti değil; aynı zamanda Anadolu'nun bağrından çıkan, bu toprakların değerleriyle yoğrulmuş, vatan sevgisiyle dolu birer nefer ordusudur. Vatan toprağının her bir karışında sessiz ve fedakarca, her daim göreve hazır Jandarmamız, sadece asayiş ve güvenlikte değil toplumumuzun her bir ferdini ilgilendiren olaylarda da titizlikle çalışmaya, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatmaya devam etmektedir. Köklerinden aldıkları değerlerini, çağın gerekliliklerine entegre ederek modernize olan Asil Teşkilatımız, aldıkları eğitim ve sergiledikleri azimli çalışmalar dolayısıyla, mayasını oluşturdukları Türk Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Bu anlamlı günde, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında olan her bir Jandarma mensubumuza da üstün başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE