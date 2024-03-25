Vali Musa Işın ve eşi Tuba Işın, Kütahya\'da huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

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Vali Musa Işın ve eşi Tuba Işın, Kütahya Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinleriyle iftar yaptı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve rahmet ayı olduğunu belirten Vali Işın, "Ramazanı şerifiniz hayırlı, mübarek ve rahmetli geçsin inşallah. Huzur ve rahmet ayındayız. Bu ay, bütün Müslümanların esenlik içinde yaşadığı, suç oranlarının düştüğü, insanların birbirleriyle kavga etmediği, sevecen ve saygılı olduğu bir aydır. Allah'a şükürler olsun ki Müslüman bir ülkede, Müslüman olarak dünyaya geldik" dedi.

Devletin yaşlılara büyük bir önem verdiğini ve onları kendi ailesi gibi gördüğünü dile getiren Vali Işın, "Sizler bize emanetisiniz. Buradaki herkes, ben dahil olmak üzere hepimiz sizin evlatlarınız. Gözünüz arkada kalmasın. Rabbim sizleri bize emanet etmiştir ve biz bu emanete hıyanet etmeyeceğiz. Her zaman, burada çalışan arkadaşlarımızla beraber sizlerle olacağız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA