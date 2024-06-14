Vali Mustafa Çiftçi'den Jandarma Teşkilâtı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü mesajı

Yerel

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 185. Yıl Dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Devletimizin bekası, halkımızın huzur ve güvenliği için cansiperane hizmet veren Jandarma Teşkilatımızın 185'inci kuruluş yıl dönümünü iftiharla kutlandığını belirten Vali Çiftçi, "Kökleri medeniyet tarihimizin derinliklerine uzanan Jandarma Teşkilatı'nın ilk nizamnamesi olan "Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi"nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) 14 Haziran 1869'da yürürlüğe girmesi, Jandarma'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

Kuruluşundan bu yana toplumun huzur ve güvenliği için zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ve gayret ile çalışan Jandarma Teşkilatı personelimiz; hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde halkın huzur ve mutluluğu için toplum destekli asayiş hizmetlerini sürdürmektedir" dedi.

Kadim devlet geleneğimizin en güzide teşkilatlarından biri durumundaki Jandarma Teşkilatının gücünü yasalardan ve aziz milletimizden aldığını söyleyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"185 yıldır Anadolu topraklarının her karışında huzurun ve güvenliğin teminatı olarak kamu düzeninin tesis edilmesi için disiplinli görev anlayışıyla suç ve suçlularla mücadele etmekte olan Jandarma Teşkilatımız, aynı zamanda yardım isteyenlere, darda kalanlara, aciz ve düşkün insanlara yardım etme görevlerini yüksek vazife anlayışıyla yerine getirmektedir.

Türk Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş kahraman personelimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum. İlimizin ve ülkemizin güvenliği için görevi başında bulunan ve milletimiz için gurur vesilesi olan tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler temenni ediyorum." - ERZURUM