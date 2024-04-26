Vali Mustafa Çiftçi, İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Mustafa Çiftçi, İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı'na katıldı

Vali Mustafa Çiftçi, İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı\'na katıldı

2024 yılı İkinci Olağan İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi ve İl Valilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, kurum faaliyetleri, aksaklıkların giderilmesi ve mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alındı.

26.04.2024 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Çiftçi, İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı'na katıldı.

2024 yılı İkinci Olağan İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Vali Mustafa Çiftçi ve İl Valilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda; 2024 yılı ilk üç aylık kurum faaliyetleri hakkında kurula bilgi verildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının uygulamada karşılaştıkları aksaklıklar ve bunların giderilmesi hususunda atılacak adımlar görüşüldü. Toplantıda bir takım meslek gruplarının yıllık eğitim planlamasına dahil edilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik yaptığı çalışmalar ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Mustafa Çiftçi, İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:28 Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:10:37. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Mustafa Çiftçi, İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement