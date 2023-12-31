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Vali Özkan, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Özkan, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2023 yılının son saatlerinde kentin huzuru, güvenliği ve vatandaşların sağlığı için çalışan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Özkan, polis, jandarma, yaşlılar ve sağlık personeli gibi farklı birimleri ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi ve yeni yıl dileklerini iletti. Vali Özkan, yeni yılın tüm dünya insanına hayırlar getirmesini diledi ve kazasız belasız bir yıl geçirilmesini temenni etti.

31.12.2023 - 22:08,
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Vali Özkan, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti

YOZGAT - Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2023 yılının son saatlerinde kentin huzuru, güvenliği ve vatandaşların sağlığı için çalışan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Muslubelen uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip, yeni yıllarını kutladı. Alpaslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıları da ziyaret eden Vali Özkan, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesinde hasta ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı. Vali Özkan'a Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Özcan ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer eşlik etti.

Yeni yılın tüm dünya insanına hayırlar getirmesi dileğinde bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, "Muslubelen uygulama noktasında emniyet ve jandarma ekiplerimiz hem trafik hem de güvenlik uygulamalarına devam ediyor. Bunun yanı sıra karayollarımız, sağlık teşkilatlarımız, 112 Acil Çağrı Merkezimiz ve itfaiye ekiplerimizle tüm çalışanlarımız ile sahadayız. İnşallah kazasız belasız gelen yeni bir yıl olur. Yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıl inşallah ilimize, ülkemize ve tüm insanlık alemine hayırlara vesile olur. Bu gece tüm çalışanlarımız sahadalar, bizler de onları ziyaret ediyoruz. Bir yandan uygulamaları yerinde görüyoruz, bir yandan da onların yeni yılını kutluyoruz. Güzellikleriyle gelip geçen bir yıl olur inşallah" dedi.

Vali Özkan, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti
Kaynak: İHA
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