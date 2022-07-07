Vali Pehlivan, kuş üzümü temizleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaretleri esnasında Kaymakam Yunus Emre Bayraklı , Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatif üyeleri de eşlik etti. - MERSİN

Yıllık 2 bin ton üretimi ile Gülnar ilçesinin enleri arasına giren kuş üzümünün Çukurasma Mahallesi'nde 1 hektar alan üzerine kurulu temizleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, yürütülen çalışmalar hakkında İlçe Tarım Müdürü Nazım Eken'den bilgiler aldı.

Kaynak: İHA

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