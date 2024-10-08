Vali Polat, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

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Kars Valisi Ziya Polat, vatandaşları dinledi. Polat, kendisini iletilen sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Vali Ziya Polat, Halk Günü Toplantıları çerçevesinde Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Polat, Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne 2024 yılı içerisinde yapılan 6 bin 86 başvurunun yüzde 99'unun sonuçlandırıldığını belirtti.

Polat, toplantıda, vatandaşların yaşam koşulları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı, devletin sunduğu hizmetleri daha etkin bir şekilde ulaştırmak için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan vatandaşlarla tek tek sohbet eden Polat, kendisine iletilen sorun ve sıkıntıların takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

Kars Valiliği'nce düzenlenen Halk Günü Toplantılarının her ay düzenli olarak yapılacağı öğrenildi. - KARS