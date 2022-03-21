Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi

21.03.2022 14:59
Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi

Vali Ömer Seymenoğlu, vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan görev yapan gazilerle bir araya geldi.

Vali Ömer Seymenoğlu, vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan görev yapan gazilerle bir araya geldi.

Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet eden gazileri makamında ağırlayan Vali Seymenoğlu gazilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ileterek "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü ve Şehitler Günü haftasında kahraman gazilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu vatan, bu bayrak, bu millet için canınız pahasını görev yaptınız. Ay yıldızlı al bayrağımız, başta şehitlerimizin olmak üzere gazilerimizin cesaretleri sayesinde göklerde gururla dalgalanmaktadır" dedi.

Gazilerle gerçekleşen uzun sohbetin ardından Vali Seymenoğlu konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA

Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi
Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi

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Çanakkale Zaferi, Ömer Seymenoğlu, 18 mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Seymenoğlu gazilerle bir araya geldi - Son Dakika


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