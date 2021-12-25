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Vali Şıldak'tan Ayvalık mesaisi - Son Dakika

Vali Şıldak'tan Ayvalık mesaisi

25.12.2021 22:11
Vali Şıldak'tan Ayvalık mesaisi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Ayvalık'ta yoğun bir program gerçekleştirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Ayvalık'ta yoğun bir program gerçekleştirdi.

Vali Şıldak programı kapsamında, kuruluş süreci tamamlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanı, restorasyonu devam eden Altınova Kadı Camii ve Tarihi Altınova Hacı Bayram Veli Camii'nde incelemelerde bulundu.

Programlarında Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın da kendisine eşlik eden Vali Şıldak daha sonra Binbir Gıda Tarım Ürünleri Ayvalık Tuz ve Karides Üretim İşletmesini ziyaret ederek deniz suyundan tuz üretimi ve deniz suyunda karides yetiştirilmesiyle ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

İlçedeki kapsamlı programına devam eden Şıldak Eski Halk Eğitim Merkezi, Eski Gazi İlkokulu ve Eski Sakarya Ortaokulu binalarını inceleyerek bakım ve kullanımları konusunda neler yapılabileceğini değerlendirdi. Bu tarihi nitelik taşıyan tescilli binaların restore edilip tekrar uygun amaçlara yönelik olarak kullanılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Vali Hasan Şıldak Ayvalık İlçesindeki temaslarında görevine yeni başlayan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Emrah Kadir Çakır'ı da ziyaret etti. Komutan Çakır Vali Şıldak'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Görevinde kendisine başarılar dileyen Vali Şıldak, daha sonra yapımı devam eden Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Binası hakkında bilgi aldı. Cunda Balıkçı Barınağı bölgesinde çevrenin dokusuna uygun olarak iki katlı bir yapı şeklinde inşa edilen binanın en geç 2022 Mayıs ayında bitirilmesi planlanıyor.

Vali Şıldak, gün boyunca Ayvalık'ta yaptığı çeşitli inceleme ve değerlendirmelerini yapımı planlanan Ayvalık Polis Merkezi ile Cunda Polis Asayiş Noktası Alanlarını inceleyerek tamamladı. Bu alanlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Şıldak, yeni yapılacak her iki binanın İlçede emniyet hizmetlerinin daha modern ortamlarda sürdürülmesini sağlayacağını ifade etti.

Değerlendirmelerde bulundu

Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, "Ayvalık İlçemizde incelemelerde ve ziyaretlerde bulunduk. Yapılan, devam eden ve planlanan çalışmaların Ayvalık'a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bugün çok sayıda bina ve alanı Kaymakamımızla birlikte görüp inceleme fırsatı bulduk. İlgili ilçe müdürlerimiz de bize eşlik etti. Ayvalık'ın turizm başta olmak üzere her bakımından gelişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Buradaki tarihi nitelik taşıyan kültür varlıklarımızı yenileyip korumak, bir fonksiyon yükleyerek tekrar günlük hayata kazandırmak istiyoruz. Eski Kız Meslek Lisesi, Jandarma Misafirhanesi, Eski Halk Eğitim ve Gazi İlkokulu Binaları, Altınova'daki Kadı Camii bu kapsamda planladığımız binalar. Bunların bir kısmının restorasyon çalışmasını çok kısa süre içerisinde başlıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı inşaatımız hızla ilerliyor. Yine önemli bir çalışma olarak Hükümet Konağı yapımı başlayacak. Bütün bunlar Valiliğimizin imkanları ve Bakanlıklarımızın tahsis ettiği ödeneklerle gerçekleştiriliyor. Bu süreçleri Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da çok yakından takip ediyor, destek sağlıyor. Son ziyaretinde Sayın İçişleri Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın da özel destekleri oldu" diye konuştu. - BALIKESİR

Vali Şıldak'tan Ayvalık mesaisi
Vali Şıldak'tan Ayvalık mesaisi
Vali Şıldak'tan Ayvalık mesaisi
Vali Şıldak'tan Ayvalık mesaisi
Vali Şıldak'tan Ayvalık mesaisi
Vali Şıldak'tan Ayvalık mesaisi

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Hasan Şıldak, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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