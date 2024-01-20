Vali Şimşek depremin merkez üssünde incelemelerde bulundu

Vali Şimşek depremin merkez üssünde
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek 4.4 büyüklükteki depremin merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi Külahlı köyünde incelemelerde bulundu
SİVAS - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek 4.4 büyüklükteki depremin merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi Külahlı köyünde incelemelerde bulundu.
Sivas'ın Gürün ilçesinde gece saat 01.27'de 4.4 büyüklükte deprem meydana gelmişti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek depremin merkez üssü Külahlı köyüne giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşen Şimşek, depremden kaynaklı yıkım yaşanmadığını, bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu belirtip, oluşan zararların biran evvel giderileceğini söyledi.
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