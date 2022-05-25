Vali Soytürk, cami ve kuran kursu inşaatlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Soytürk, cami ve kuran kursu inşaatlarında incelemelerde bulundu

25.05.2022 10:07
Vali Soytürk, cami ve kuran kursu inşaatlarında incelemelerde bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, yapımı devam eden cami ve kuran kurslarının inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yapımı devam eden cami ve kuran kurslarının inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Recep Soytürk, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin beraberinde İl Müftü Yardımcıları Cengiz Çolak, Recep Çarpar, Pınar Han, Şube Müdürleri Murat Taşdelen, Yusuf Yıldırım, Mustafa Şimşek, Müftülük Şefi Mehmet Emin Gültekin, Kilis'te Müftülüğü rehberlik ve koordinesinde, hayırsever iş adamları tarafından yapımı devam eden cami ve 4-6 yaş Kur'an kurslarının inşaat alanlarını gezdi. İnşaatların yapımını üstlenen hayırsever iş adamları Hasan Arslan, Ömer Beyaz ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu'yla tek tek görüşen ve cami ile Kur'an kursları İnşaatları hakkında İl Müftüsü Şahin'den bilgi alan Vali Recep Soytürk, yapılan eserlerin önemine dikkati çekerek şunları söyledi," Siz hayırsever vatandaşlarımız gerçekten çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Allah katında karşılığını kat kat göreceğiniz eserleri şehrimize kazandırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Konuyla ilgili konuşan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, " Rabbimiz 'in Tevbe Suresi 18. ayetinde belirttiği gibi hayır sahiplerimizin sayılarını artırsın, inşallah. Böyle eserleri Kilis'imize kazandırdıkları için bende teşekkür ediyorum. İnşallah camilerimiz ve Kur'an kurslarımız yakın zamanda halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi. - KİLİS

Vali Soytürk, cami ve kuran kursu inşaatlarında incelemelerde bulundu
Vali Soytürk, cami ve kuran kursu inşaatlarında incelemelerde bulundu

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Kaynak: İHA

Abdurrahman Şahin, Recep Soytürk, İnşaat, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Soytürk, cami ve kuran kursu inşaatlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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