Vali Sözer\'den Anaokulu Öğrencilerine Ziyaret

22.02.2026 15:05
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, anaokulu öğrencileriyle Şeyh Edebali Türbesi'nde buluştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Şeyh Edebali Yılı' kapsamında Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyarete gelen Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Programda minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Ziyaret kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Vali Sözer, 'Şeyh Edebali Yılı' etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmanın anlam ve önemine değindi. Vali Sözer, "Şeyh Edebali'nin bizlere bıraktığı manevi mirasın, evlatlarımızın kalbinde ve zihninde yer etmesi geleceğimiz adına son derece kıymetlidir. Bu bilinçle çocuklarımızı tarihimiz ve değerlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

