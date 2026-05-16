Vali Sözer\'den çarşı esnafına ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezinde faaliyet gösteren çarşı esnafı ile bir araya geldi.

Çarşıdaki iş yerlerini tek tek gezen Vali Faik Oktay Sözer, esnafla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Sözer, samimi sohbetler gerçekleştirip görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında devlet ile millet arasındaki güçlü bağın önemine vurgu yapan Sözer, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini yerinde dinlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımız ve esnafımızla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceğiz. İlimizin ihtiyaç ve beklentilerini yerinde dinlemek, çözüm üretmek adına sahada olmayı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK