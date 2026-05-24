Vali Sözer Jandarma ile Bayramlaştı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik'in İnhisar ilçesinde görev yapan jandarma personeline moral ziyaretinde bulundu. İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Sözer, görev başındaki personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Ziyaret kapsamında güvenlik güçleriyle sohbet eden Vali Sözer, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bayram süresince de kamu düzeninin sağlanması için görev yapacak tüm güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan jandarma teşkilatımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayram süresince görev başında olacak tüm personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK