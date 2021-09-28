Vali Su'dan hayırsever vatandaşa madalya ve takdir belgesi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapan hayırsever vatandaş Halil Uslu'ya altın madalya ve berat belgesi takdim etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, takdim törenine TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Faik Ahmet Karadeniz ve TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile bağışçı Halil Uslu katıldı.

Vali Su, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapan hayırsever Halil Uslu'ya bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vakfın Mersin Bölge Temsilcisi Karadeniz ise vakıf hakkında bilgilendirmede bulunarak, bağışta bulunan Uslu ve tüm bağışçılara şükranlarını sundu. - MERSİN