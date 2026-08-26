Vali Taşolar Muhtarlarla Sorunları Görüştü

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, merkez mahalle, belde ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek yerleşim yerlerinin sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Iğdır Kültür merkezinde merkez mahalle, belde ve köy muhtarları ile bir araya gelen Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, yerleşim yerlerinin sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Toplantıda muhtarlar söz alarak mahalle ve köylerinde yaşanan sorunları, ihtiyaçları ve çözüm bekleyen talepleri Vali Taşolar'a iletti. Muhtarların aktardığı hususları tek tek not alan Vali Taşolar, iletilen taleplerin ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini belirtti. Toplantıda ilgili kurumların yetkilileri de hazır bulundu.